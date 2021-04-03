FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı
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FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen Adana'da yakalandı.

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FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı

ADANA - Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen Adana'da yakalandı.

İddiaya göre, Süleyman Emrullah Y. Kayseri ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek ihraç edildi. Daha sonra ise Süleyman Emrullah Y. polis tarafından örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı, örgütün Malatya'daki özel eğitim kursunda çalıştığı, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yer aldığını öne sürülerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Süleyman Emrullah Y. mahkeme sonunda üzerine atılan bu suçlamalardan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Adana'da olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlü yakalandı.

Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı
FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı
FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı
FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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