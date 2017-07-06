Fetö Üyeliği Davasında Tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca "devletin iş yapamadığı" algısını oluşturmak amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait bir otomobil ile çeşitli malzemeler, bilgi ve belgeleri suç örgütlerine aktardığı öne sürülen 4'ü polis 7 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Seyyit Akşit ve tutuklu sanık Durak Yiğit ile avukatları katıldı.



FETÖ'nün darbe girişiminden sonra hakkında açılan bir başka davanın bugünkü davayla birleştirilmesinin ardından tutuklu sanık Yiğit'e savunması tekrar soruldu.



Yiğit, önceki aşamalardaki savunmalarını tekrarladığını bildirerek, "FETÖ üyesi olduğu" suçlamasını reddetti.



Yiğit, 2014'te emniyetten ihraç edilmesinin ardından açtığı göreve iade davasını 2015'te kazanmasına rağmen göreve başlamadığını ve sivil hayatı tercih ettiğini anlatarak, "FETÖ üyesi olsam görevime geri döner, silahımı kuşanır ve kalkışmada yer alırdım ancak benim böyle bir faaliyetim yok. Ben FETÖ üyesi değilim."dedi.



"ByLock" kullandığı yönündeki iddiaları da reddeden Yiğit, tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti adli kontrol şartıyla Yiğit'in tahliyesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianame



İddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sivil plakalı otomobilin 16 Temmuz 2014'te, müşteki polis memuru Bilal Okumuş'un Keçiören'deki evinin önünden saat 04.00 sıralarında çalındığı, otomobilde çelik yelek, çelik levhalar, polis yeleği, şapkası, biber gazı, araç içi kamera ve hafıza kartı, navigasyon cihazı gibi malzemeler olduğu, otomobilin aynı gün saat 10.20 sıralarında terk edilmiş vaziyette Altındağ'da bulunduğu belirtildi.



Soruşturma sürecinde, soruşturulan bazı organize suç örgütleriyle ilgili gizli belgelerinin, kuruma ait telsiz kodlarının, personel bilgilerinin, resmi ekip aracının çalınarak suç örgütlerine "siyasi gayeler elde etmek maksadıyla" verildiğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, sanıklardan Kadir İnan dışındakilerin, "FETÖ üyesi oldukları" ve "örgütün devlet içinden pasifize ve tasfiye edilmesini engellemek, devleti, paralel yapının mensuplarına mahkum ve muhtaç göstermek, yeni atanan kadroların başarısız olduğunu ispatlamak, hükümetten intikam almak" amacıyla atılı suçları işledikleri öne sürülüyor.



Dava, FETÖ suçlamasından açılan ilk dava olarak biliniyor.