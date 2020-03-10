FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...
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Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, 3. Sayfa

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.

10.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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