FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ÇANAKKALE (AA) - Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çanakkale ve Muğla'da operasyon düzenleyen ekipler S.İ, A.Ç, C.U, E.V, A.S, O.A, E.T, E.Ç. M.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.Ç, C.U. E.V, A.S. ve O.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı

FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik soruşturmada 29 gözaltı kararı

 Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

 Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title