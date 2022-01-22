FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şahıs tutuklandı - Haberler
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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şahıs tutuklandı

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu şahısları tekne ve botlarla yurt dışına kaçırdığı belirlenerek Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensubu şahısları tekne ve botlarla yurt dışına kaçırdığı belirlenerek Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ mensubu şahısları tekne ve botlarla yurt dışına kaçırdığı tespit edilen M.E. isimli şahsın yakalanması için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Aylar süren takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kaçakçılık, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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