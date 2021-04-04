FETÖ üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkaran organizatörler, göçmen operasyonunda yakalandı

FETÖ üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkaran organizatörler, göçmen operasyonunda yakalandı İzmir'de FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran organizatörler yakalandı İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 109 düzensiz göçmen ile özellikle FETÖ terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt...

FETÖ üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkaran organizatörler, göçmen operasyonunda yakalandı

İzmir'de FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran organizatörler yakalandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 109 düzensiz göçmen ile özellikle FETÖ terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışından çıkarttığı tespit edilen 4 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, aranan ve yargılama süreci devam eden başta FETÖ terör örgütü üyeleri, diğer terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlerin, deniz yoluyla İtalya'ya geçişlerini organize eden organizatörler tespit edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 Nisan saat 00.30'da gerçekleştirilen operasyonda, Urla ilçesi açıklarında bir tekne içerisinde Afganistan ve İran uyruklu 109 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler ğlık kontrolleri yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şahıslar ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ