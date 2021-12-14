FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis - Haberler
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FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY mensuplarına sahte kimlik hazırladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan İlker Değirmenci, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY mensuplarına sahte kimlik hazırladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan İlker Değirmenci, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede İlker Değirmenci'nin, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imam'larından Ümit Horzum ile diğer örgüt mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtildi. Değirmenci'nin aynı zamanda örgütün şifreli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve kapatılan kurumlarında görev yaptığı belirtildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İlker Değirmenci, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Değirmenci, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, 'ByLock' kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, İlker Değirmenci'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


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