FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtilen sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İlker Değirmenci ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Değirmenci, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Değirmenci, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Sanık Değirmenci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "resmi belgede sahtecilikten" ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Değirmenci'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Sahte kimlikler hazırlıyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Değirmenci'nin, FETÖ'nün emniyet "mahrem imam"larından Ümit Horzum ile örgüt mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtiliyordu.

Aynı zamanda örgütün kriptolu haber leşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna dikkat çekilen Değirmenci'nin, örgütün kapatılan kurumlarında görev yaptığı da ifade ediliyordu.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet