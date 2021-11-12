FETÖ üyelerine mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, daha önce haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada beyanları alınan tanık A.K, Adana'da FETÖ'ye ait evlerde kaldığını belirterek, "Darbe girişimi öncesi örgüte ait evden ayrıldım. Sanık R.K'yi bu evlerde düzenlenen sohbet toplantılarında görmüştüm. Kendisinin örgütsel konumu hakkında detaylı bilgim yoktur." dedi.

Sanık R.K. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını öne sürerek, "Aleyhe olan tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgüte finansal destek sağlamadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunmaları sorulan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi, bu aşamada dinlenilmeyen tanıkların diğer celsede hazır edilmesi ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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