Fetö Üyelerine Maddi Yardım Yapan 4 Kişi Gözaltında (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Kayseri'de, FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla cezaevinde olanlara maddi yardımda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheliden L.T. ve A.S. nöbetçi mahkemede tutuklanırken, H.M.T ve S.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.