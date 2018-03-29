Fetö Üyeleri Son Dönemde "2048"Den Haberleşmiş

HALİFE YALÇINKAYA/ABDULLAH ÖZKUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir "asker imamı", örgütün 2017 yaz aylarından sonra haberleşmek için "2048" isimli programı kullanılmaya başladığını itiraf etti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eylül 2016'dan bu yana hakkında yakalama kararı bulunan "Kemal" kod adlı firari eski öğretmen E.Ş, 3 ay süren teknik takibin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

E.Ş'nin üzerinde ve kaldığı ikamette yapılan aramada, 4 sahte kimlik, 3 sahte ehliyet, iki cep telefonu, örgüt üyeleriyle haberleşmek için kullandığı tablet, çeşitli doküman ve bir miktar para ele geçirildi.

Astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu olduğu belirtilen E.Ş, işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi. Hakkında Niğde'de açılan davalarda da yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak terör örgütü hakkında önemli bilgiler veren E.Ş, FETÖ üyelerinin 15 Temmuz'dan sonraki haberleşme yöntemleri hakkında itiraflarda bulundu.

E.Ş, örgüt üyelerinin haberleşmek için 2017 yaz aylarından itibaren "2048" isimli oyunu kullandığını belirtti.

Örgüt üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Face" görünümlü bir program kullandığını aktaran E.Ş, "Bu programın deşifre olduğu söylenince 'Triva Crack' ve '2048' adlı oyun programları kullanılmaya başlandı. Kurulum dosya belleği (APK) olmadan kurulan ve Google Play Store'dan da indirilebilen 'Triva Crack' oyunu hesap açarken girilen nick bilgileriyle etkileşim kurulabiliyor. Aktif kullanılan en etkili program 2048. Bu programı kurmak için sadece APK'nın olması yeterli değildir. Yapılanma içerisinde bulunan üçüncü bir şahıs tarafından referans numarası alınarak iletişime geçiliyor." şeklinde ifade verdi.

"Bütün yazışmalar 24 saat içinde içinde otomatik olarak silinmektedir"

Programının kurulumunun üst sorumlunun referans onayı dahilinde gerçekleştiğini anlatan E.Ş, şunları kaydetti:

"2017 yaz aylarında Yasin kod adlı Y.E. bulunduğu gaybubet evine gelerek artık 2048 isimli programa geçildiğini söyledi ve APK'sını bize verdi. 2048 programının kurulumu üst sorumlunun referans onayı dahilinde gerçekleşmektedir ayrıca başka bir şahıs ile görüşme yapabilmek için kişi eklendiğinde üst sorumlunun onayı gerekmektedir. Ancak referans onayı alındıktan sonra yazışma, mesajlaşma yapılabilmektedir. Bir şekilde APK'sı bilinse bile programın kurulum aşamasında bir ID numarası belirlenmektedir. Size referans olacak ikinci bir şahsın sistemin başındaki onay mercini arayarak sizi aktif hale getirmesi talep edilir. Bunu örneklendirmek gerekirse, Y.E. tarafından APK'sı verilen programı, ben Y.E'nin referansı olmak için kendisinde kurulu 2048 programı üzerinden benim ID numaramı program yöneticisine iletiyor. Program yöneticisi olan ismini bilmediğim şahsın onayı ile kurulum gerçekleşti. Bütün yazışmalar 24 saat içinde otomatik olarak silinmektedir."

E.Ş, terör örgütü üyelerinin 2017 yılı yaz ortasına kadar yazılım ve kullanım şekliyle SHU programına benzeyen, Facebook, Google Chrome, İnternet Explorer ve Twitter görünümlü haberleşme programı kullandığını da ifade etti.

Yunanistan'a kaçış irtibatı "2048"den

Öte yandan E.Ş, FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 11 sanığın yargılandığı davada da ifade verdi. Sivas'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan E.Ş, örgütün gizli haberleşme yöntemiyle ilgili bilgiler verdi.

E.Ş, Yunanistan'a kaçmaya çalışan veya kaçan örgüt üyelerinin "2048" isimli program üzerinden irtibat kurduklarını ve haberleştiklerini söyledi.