Fetö Üyeleri, 15 Temmuz'dan Sonra Hücre Evlerinde Faaliyet Yürütmüş

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evlerine" yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da faaliyet yürütmeye çalıştığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin "hücre evlerine" yönelik operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan örgütün öğrenci evleri sorumlusu C.B, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, 15 Temmuz'dan sonra hücre evlerinde yürüttükleri faaliyetleri anlattı.

Ev arkadaşlarıyla, Mahir kod adlı kişinin "Eagle" programından Kasım 2017'de kurduğu grup üzerinden tanıştığını ve bir dönem 26 hücre evinden sorumlu "Bölge Talebe Mesulü" olduğunu aktaran C.B, örgüt yöneticisi A.T'nin öğrenci evlerine yardımda bulunmak için para verdiğini söyledi.

Bir örgüt yöneticisinin kendisine verdiği bir deste parayı 2017 yılında buluştuğu A.T'ye elden teslim ettiğini ileri süren C.B, ifadesinde şunları anlattı:

"Yakalandığım güne kadar örgütle irtibatımı tüm konularda Eagle üzerinden yapardım, para konusunda da A.T. ile Eagle üzerinden irtibat kurardım. Sorumlu olduğum evlere aylık 300 lira para verirdim, bu şahsın bana verdiği diğer paraları kendi ihtiyaçlarımız için kullanırdık. Benim sorumlu olduğum 4 evdeki çocuklar da genellikle FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen, tutuklu olan veya işlem görmüş şahısların yakınlarıdır. FETÖ/PDY'den sorumluluk aldıktan sonra, sorumlu olduğum evlere gider ihtiyaçları var mı diye sorar, varsa onları hallederdim. 15 Temmuz'dan sonra sohbet olayı ortadan kalktı, sadece günlük ihtiyaçlarımı sağlamaya yönelik cemaatin içinde kaldım. 2016 yılında FETÖ/PDY daha da küçüldü, bu küçülme nedeniyle sorumluluğumda 6 ev kaldı."

C.B, 2016 yılında Bölge Talebe Mesullüğü yapıp ortaokul öğrencilerini askeri okullara hazırladığını belirtti.

Hücre evlerinde, aranan FETÖ zanlılarının da kaldığını dile getiren C.B, "Benim kaldığım ve yakalandığım ev de bu evlerdendir. Sivas'ta başkaca bildiğim erkek hücre evi yok, olsaydı bilirdim çünkü bu evler benim sorumluluk alanımdaydı. Kadın hücre evi varsa da bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Operasyon

FETÖ/PDY'nin "hücre evlerine" yönelik 16 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, örgüt yöneticisi C.B'nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda telefon, dijital materyal ile 7 bin 285 lira ve 2 bin 235 dolar ele geçirildi.

Polis ekipleri, hücre evinde kalanların, Almanya menşeli bir şirket üzerinden internet erişimi sağladığı ve cep telefonlarına GSM hattı takmadan internet üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurduklarını tespit etti.

C.B'nin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen Sivas Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da faaliyet sürdürmeye çalışan FETÖ/PDY'nin öğrenci hücre evlerine büyük darbe vurdu. Uzun süren teknik ve fiziki takiple kentte farklı mahallelerde tespit edilen 4 öğrenci hücre evine baskın düzenleyen polisler, bu evleri finanse eden örgüt üyesini de ele geçirdi.

Polisler, hücre evinde yakalanan C.B'nin ByLock kayıtlarında, şüphelinin, askeri okul sınavlarına girmesini istediği öğrencilerden annelerinin başörtüsüz halde fotoğraf çektirmesini istediğini tespit etti.

ByLock yazışmalarında TSK'nin kuvvet komutanlıklarında görev yapan askeri personelin rütbeli kademelerinin örgüt tarafından 15 Temmuz'dan sonra da kodlandığı, bu doğrultuda jandarma astsubaylarının muhasebe, jandarma subaylarının iktisat, hava kuvvetleri komutanlığının bilgisayar mühendisliği, kara kuvvetleri komutanlığı astsubaylarının makine, subaylarının ise elektronik şeklinde kodlandığı belirlendi.

Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün hücre evlerine 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 11'i üniversite öğrencisi 14 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanmış, biri adli kontrol şartı, biri ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı.