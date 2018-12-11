Fetö Toplantılarında "İstersek Hükümeti Deviririz" Denildiği İddiası

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada tanık R.Ç., FETÖ'nün evlerinde yapılan sohbetlerde konuşanların "istersek hükümeti deviririz" dediklerini anlattı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk S. ve avukatı katıldı.

SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan tanık R.Ç., FETÖ'nün evlerinde yaptıkları çay sohbetlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında 'büyüğümüz' diye bahsedildiğini anlatarak, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında astsubay olarak görev yapan sanık Faruk S.'nin kod adının Osman olduğunu belirtti.

Tanık R.Ç., "Sanık ile sadece 3 defa dini sohbetlerde karşılaştık. Bana Osman diye tanıttılar. Ben birliğine döndüğümde gerçek ismini öğrendim. Sohbetler dışında başka bir yerde görülmedim" dedi.

Sohbetler ankesörlüden ayarlanmış

Mahkeme Başkanı sohbetlerin nasıl ayarlandığını sordu. Sohbetlerin ankesörlü telefondan ayarlandığını ifade eden R.Ç, "Görüşmelerin belli tarihi yoktu. Sabit telefondan arayarak yer ve zaman söyleniyordu. Bizi örgütsel faaliyet için çağırmadılar. Gelin çay içip sohbet edelim dediler. Bize Fethullah Gülen'den bahsedilmedi" şeklinde konuştu.

Tanık R.Ç. Gaziantep'e geldiğinden itibaren sabit telefondan kendisini Mustafa K. adında birinin aradığını ve bu kişinin kendisini emlakçı olarak tanıttığını anlattı. R.Ç,, "Mustafa'nın emlakçı değil de lokantacı olduğunu sonradan öğrendim. Mustafa'nın evinde de sohbetler oluyordu" diye konuştu.

Tanık verdiği ifadelere bilmediği konuların eklendiğini ileri sürdü. Ayrıca ne ifade verdiğini hatırlamadığını iddia eden tanık, uyku apnesi rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Uyku apnesi sende zeka ileriliği yapıp olmayan şeyler mi anlattırıyor" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan duruşma ileri bir tarihe ertelenerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - GAZİANTEP