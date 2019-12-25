FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada...
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FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada...

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı.

25.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:45
FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada...

FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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