FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...
FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
09.09.2019 14:56
FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA