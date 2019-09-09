FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...

FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...

FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

09.09.2019 14:56
FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı...

FETÖ terör örgütüne kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.