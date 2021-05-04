FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
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FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı

FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma tarafından yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında arama kaydı bulunan R.G.Ş. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahsın adli makamlarca yapılan işlemlerini müteakip tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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