FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın evinde yaptığı arama Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) ait yayınlar ile 4'ü kuru sıkı 14 tabanca, 23 av tüfeği, 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 4 kılıç ve 3 pala ile yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Ödemiş'in kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve FETÖ/PDY terör örgütüne ait yayınlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. H.Ç'nin evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait 64 kitap ve dergi ile birlikte 48 DVD, 21 kaset ele geçirilirken, evin içinde küçük çaplı bir cephanelik de çıktı. Jandarma ekipleri evde bulunan 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 23 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 14 tabanca, 3 pala, 1 samuray ile 1 de subay kılıcının da aralarında bulunduğu toplam 4 kılıç bulundu. H.Ç., gözaltına alındı. H.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.