FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

07.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:06
FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'den yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçmaya çalışan, FETÖ şüphelisi bir kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.

Edirne'den yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçmaya çalışan, FETÖ şüphelisi bir kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne Pazarkule'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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