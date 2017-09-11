Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, yol kontrolünde yakalandı.
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, yol kontrolünde yakalandı.
Alınan bilgiye göre İzmir-Uşak karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Halime D'yi (53) yolcu otobüsünde gözaltına aldı.
Halime D'nin işlemlerinin ardından Siirt'e gönderileceği öğrenildi.