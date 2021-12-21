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FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile H.Y., İncesu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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