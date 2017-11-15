Fetö Şüphelisi Noterde Yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir eski öğretmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen M.T, EMKO Sanayi Sitesi'ndeki 9. Noter'de işlem yapmak için beklerken polis tarafından yakalandı.



M.T, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi.