FETÖ şüphelisi mezuniyet töreninde yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet töreninde yakalandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün sözde il yapılanmasında bulundukları öne sürülen ve yargılanmalarına devam edilen sanıklarla irtibatlı olduğu belirlenen Abdullah C. (24), katıldığı ESOGÜ mezuniyet töreninde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA