FETÖ ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER HAVALİMANINDA YAKALANDI
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FETÖ ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER HAVALİMANINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER HAVALİMANINDA YAKALANDI

FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Ahmet B. ve Eyüp B., kardeşler, Kırgızistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isterken, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

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FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Ahmet B. ve Eyüp B., kardeşler,  Kırgızistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isterken, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Ahmet B. ve Eyüp B, Türkiye'ye girmek isterken, dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.  Yakalanmamak için Türkiye'ye Kırgızistan üzerinden girmek istedikleri öğrenilen şüphelilerin,  FETÖ'nün Kazakistan'da faaliyet gösteren şirketlerinde görevli oldukları belirlendi. İstanbul  Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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