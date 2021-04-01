FETÖ şüphelisi kardeşler havalimanında yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Ahmet B. ve Eyüp B., kardeşler, Kırgızistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isterken, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında yakalandı.