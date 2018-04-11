Fetö Şüphelisi Kadına Ev Hapsi

Fetö Şüphelisi Kadına Ev Hapsi

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semra A.'ya ev hapsi verildi.

Fetö Şüphelisi Kadına Ev Hapsi

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semra A.'ya ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Semra A.'yı İlkadım ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Semra A., ev hapsine çarptırıldı. 

- Samsun

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et