Fetö Şüphelisi Kadına Ev Hapsi
SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semra A.'ya ev hapsi verildi.
SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semra A.'ya ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Semra A.'yı İlkadım ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Semra A., ev hapsine çarptırıldı.
- Samsun