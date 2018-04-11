Fetö Şüphelisi Kadına Ev Hapsi
SAMSUN (İHA) – Samsun’da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kadına ev hapsi verildi.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kadına ev hapsi verildi.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Semra A.'yı İlkadım ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheliye ev hapsi kararı verildi. - SAMSUN
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