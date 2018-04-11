Fetö Şüphelisi Kadına Ev Hapsi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yapıldı.
Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Semra A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Semra A'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.