FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kardeşler H.K. ile H.K'nin, Turgutlu ilçesinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, iki şüpheli sahte kimlikle yakalandı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri