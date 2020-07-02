FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede
BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:12
BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen binbaşı K.A.'nın Mudurnu ilçesinde saklandığını tespit edildi. Düzenlenen operasyonla K.A. yakalandı. Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA