FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede
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FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede

BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi ihraç binbaşı adliyede
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:12

BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meslekten ihraç edilen binbaşı K.A.'nın Mudurnu ilçesinde saklandığını tespit edildi. Düzenlenen operasyonla K.A. yakalandı. Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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