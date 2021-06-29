FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı
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FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı

FETÖ şüphelisi fizyoterapist tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı FETÖ şüphelisi fizyoterapist A.A., İzmir'de yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı FETÖ şüphelisi fizyoterapist A.A., İzmir'de yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de yaşayan fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'de yakaladığı A.A., Edirne'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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