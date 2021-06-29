FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı
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FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı

FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alınan fizyoterapist A.A. Edirne'de tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alınan fizyoterapist A.A. Edirne'de tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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