Fetö şüphelisi eskişehir'de yakalandı

23.09.2019 15:57

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Ali Murat K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 'yakalama kararı' bulunan Ali Murat K.'nın Eskişehir'de olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Ali Murat K.'yı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin daha sonra soruşturmanın sürdüğü Kilis'e gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA