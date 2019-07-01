FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde, muvazzaf astsubay A.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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