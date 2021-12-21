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FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı

FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Esetçe beldesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A.'yı yakalayarak, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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