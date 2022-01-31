FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel