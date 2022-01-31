FETÖ şüphelisi eski yarbay, sınırda yakalandı
Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., güvenlik güçlerince yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., güvenlik güçlerince yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. N.Ç., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel