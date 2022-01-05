FETÖ şüphelisi eski üsteğmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelisi eski üsteğmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelisi eski üsteğmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, görevinden ihraç edilmiş eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

FETÖ şüphelisi eski üsteğmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

 Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı...

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı...

 FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title