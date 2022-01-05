FETÖ şüphelisi eski üsteğmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik Güçleri, Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, görevinden ihraç edilmiş eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri