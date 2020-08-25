FETÖ şüphelisi eski spiker tutuklanarak cezaevine gönderildi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken Kocaeli'nde yakalanan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:01
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken Kocaeli'nde yakalanan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spikeri Erkan Akkuş Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Akkuş, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Dün akşam saatlerinde nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlanan Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA