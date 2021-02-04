FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve 3 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de aralarında meslekten ihraç edilen Sayıştay denetçisinin de yer aldığı 4 FETÖ şüphelisi yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandı.

Edirne'de aralarında meslekten ihraç edilen Sayıştay denetçisinin de yer aldığı 4 FETÖ şüphelisi yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 şüpheliyi yakaladı.

Kimlik kontrolünde şüphelilerden M.A'nın Sayıştay denetçisiyken meslekten ihraç edildiği belirlendi.

M.A'nın eşi E.A. ile E.Ö. ve O.Ö. de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin