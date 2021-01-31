FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı
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FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı

31.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:28
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen Sayıştay denetçisi İ.M, Edirne Terörle Mücadele ekipleri koordinesinde Manisa'nın Soma ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Soma Adliyesi'nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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