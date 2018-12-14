Fetö Şüphelisi Eski Polisler Adliyede (2)

Fetö Şüphelisi Eski Polisler Adliyede (2)

3 TUTUKLAMAEskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen eski 4 polisten Hakan U., Selçuk K. ile Baki K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Fetö Şüphelisi Eski Polisler Adliyede (2)

3 TUTUKLAMA

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen eski 4 polisten Hakan U., Selçuk K. ile Baki K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. G.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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