FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.
EDİRNE (İHA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanan N.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen eski öğretmen N.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - EDİRNE
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