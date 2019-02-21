Fetö Şüphelisi Eski Hakim Çifte Takipsizlik

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski hakim çift hakkında "takipsizlik" kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski hakimler İsmail ve Hediye Erkek hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Büro, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında soruşturma yürütülen İsmail ve Hediye Erkek'le ilgili "Kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararını verdi.

Aliağa Adliyesinde hakim olarak çalışan İsmail ve Hediye Erkek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA