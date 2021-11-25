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FETÖ şüphelisi eski emniyet şube müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ şüphelisi eski emniyet şube müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski emniyet şube müdürü, sınırda gözaltına alındı.

MERİÇ, EDİRNE (İHA) - Edirne'de Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski emniyet şube müdürü, sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. yerece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç'yi yakaladı. Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelinin emniyet şube müdürlüğü yaparken görevinden ihraç edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

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