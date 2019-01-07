Fetö Şüphelisi Eski Askerlere Hapis İstemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay ve uzman çavuş 2'si tutuklu 3 şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Habip Bostancı, Levent Kurt ve tutuksuz M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler Habip Bostancı, Levent Kurt ve tutuksuz M.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin, örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital veriler bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı oldukları aktarılan iddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak sureti ile örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar Habip Bostancı, Levent Kurt ve tutuksuz M.K. suçlamaları kabul etmedi.

Zanlıların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: AA