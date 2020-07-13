FETÖ şüphelisi eski akademisyen hakkında 15 yıla kadar hapis istendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ şüphelisi eski akademisyen hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen ve hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ şüphelisi eski akademisyen hakkında 15 yıla kadar hapis istendi
13.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:23

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen ve hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Nisan 2017'de FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen ve "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle 27 Mart 2020'de takipsizlik kararı kaldırılan eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanık Mustafa U. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kolluk araştırma tutanağında sanığın örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı bulunduğunun açıkça belirtilmesine rağmen kararda "SGK ve dernek kaydı bulunmadığı" şeklinde hatalı değerlendirme yapıldığı aktarılan iddianamede, sanığın Bank Asya kaydının bulunduğu belirtildiği halde eksik inceleme ile karar verildiği belirtildi.

Örgütün önde gelen mensuplarıyla bağlantısını ortaya koyacak en önemli delillerden olan HTS analizinin hiç yaptırılmadan takipsizlik kararı verildiği kaydedilen iddianamede, tüm bu hususlar nedeniyle takipsizlik kararının kaldırılarak, yeniden soruşturma açıldığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın biri Fatih Üniversitesi olmak üzere örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan kurumlarda 1996-2011 yılları arasında SGK kaydı bulunduğu, yine örgütle iltisaklı kurumlara çok sayıda para yatırdığının tespit edildiği yer aldı.

Sanığın FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilenlerle otel-konaklama kaydının bulunduğu ve yine örgütün 72 tepe yöneticisinden birisiyle görüşme kaydının olduğu da iddianamede yer verildi.

Tanık ifadesi iddianamede

İddianamede ifadesine yer verilen tanık uzman doktor M.P, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Gaziantep'te görev yaptığını belirterek, Mustafa U. hakkında şu iddialarda bulundu:

"Burada bize abilik yapan Mustafa U. isimli birisi vardı. Doçent doktordu. Örgüt ile bizim aramızdaki bağlantıyı sağlıyordu. Örgütten gelen direktifleri bize aktarıyordu. Daha sonra Bank Asya'ya para yatırmamızı söylediler. Eşim cemaati sevmemesi ve fikir olarak zıt olmasına rağmen ben eşimin altınlarını 'para ihtiyacımız var' diye aldım ve Bank Asya'ya yatırdım. Fakat eşimin haberi yoktu."

M.P, daha sonra Kilis'e tayini çıktığını ve sanığın yine kendisini örgütten birine yönlendirdiğini öne sürdü.

İddianamede ifadesi yer alan sanık Mustafa U. da kendisine iftira atıldığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanık Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Ekonomi
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? Güncel
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı kafaları karıştırdı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı kafaları karıştırdı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Son dakika: Kız arkadaşına şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'in 13 yıl hapsi istendi
Son dakika: Kız arkadaşına şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'in 13 yıl hapsi istendi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Ece Erken Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bakan Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: FETÖ şüphelisi eski akademisyen hakkında 15 yıla kadar hapis istendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 12:26:40. #1.15#
title