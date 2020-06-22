FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
22.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:44

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı

Gözaltına alınan FETÖ zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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