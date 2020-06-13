FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
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FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
13.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:18

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, yatak odasında dolabın içinde saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan kişilerin hücre evlerinde saklandığını tespit etti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin, yatak odasındaki dolabın içinde, özel olarak yaptırdığı yere saklandığı ortaya çıktı. Yatak odasına giren polis ekipleri, şüpheliyi dolaptan çıkartıp, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dijital materyal ile örgüt tarafından kişilere verildiği değerlendirilen para ile altınlara el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si, haklarında soruşturmaların yürütüldüğü illere sevk edildi. 1 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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