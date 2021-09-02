FETÖ şüphelisi doktora gözaltı
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FETÖ şüphelisi doktora gözaltı

FETÖ şüphelisi doktora gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda bir doktor gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda bir doktor gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde doktor E.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen baskınla gözaltına alınan şüpheli E.E. emniyete götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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