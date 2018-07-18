Fetö Şüphelisi Astsubay Tutuklandı
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay A.K. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay A.K. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem abilerini' ankesörlü telefonla aradığı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli astsubay A.K.'yi önceki gün Ankara'daki evinde yakaladı. Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Samsun